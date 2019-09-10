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Госдума открыла осеннюю сессию: депутатов ждет напряженная работа

11:51
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Парламентарии рассмотрят более 1300 документов

В Государственной Думе стартуют заседания осенней сессии. Она продлится четыре месяца, передает "ТВ Центр".

За это время предстоит рассмотреть более 1300 документов. Многие уже прошли первое и второе чтение. Депутаты продолжат работу над законопроектами о дистанционной продаже лекарств и антитабачными инициативами. Кроме того, обсудят бюджет на следующий год.

Особое внимание - реализации национальных проектов и послания президента. На первом пленарном заседании рассмотрят сразу несколько инициатив. К примеру, законопроект, предусматривающий штраф в 18 миллионов рублей за хранение персональных данных россиян за рубежом.

Кроме того, сегодня утвердят создание комиссии, которая будет выяснять, было ли вмешательство в прошедшие накануне выборы со стороны иностранных государств. Ожидается, что об итогах единого дня голосования будут говорить и представители думских фракций.
 

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