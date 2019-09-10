Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке "Патриот"

Создание центра поддержал президент

Закладной камень открыли в подмосковном парке "Патриот". В следующем году там появится военно-патриотический центр "Авангард", передает "ТВ Центр".

В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Создание центра поддержал Владимир Путин.

В "Авангарде" школьники будут учиться основам военной службы. На пятидневные сборы планируют отправлять старшеклассников из Москвы и области. За смену центр сможет принять до шестисот молодых людей. Кроме полосы препятствий, спортивных площадок и учебных классов там будут оборудованы современные мультимедийные тренажёры.

"То, что здесь создается такой центр, отвечающий самым последним требованиям и военных технологий, и образовательных, и спортивных, конечно, дорогого стоит. Наверно, и немаловажно, что мы все-таки рассчитываем этот центр, в первую очередь, на школьников. Школьное детство должно быть всегда интересным, привлекательным и незабываемым. Я думаю, этот центр будет таким центром притяжения, в который будут стремиться попасть", - сказал Сергей Собянин.