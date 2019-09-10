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В Звездном городке проводили в космос "арабского Гагарина"

12:00
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Хаззаа аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ

В Звёздном городке состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС, передает "ТВ Центр". На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, он будет выполнять обязанности командира корабля, а также специалист НАСА Джессика Меир и первый астронавт Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

По традиции экипаж провожали родственники и близкие друзья. Перед отправкой на космодром "Байконур", космонавты пообщались с журналистами. По словам Олега Скрипочки, экипаж полностью готов к выполнению задач и проведению новых экспериментов на орбите. Джессика Меир, для которой этот полёт в космос станет первым, заявила, что взволнована и с нетерпением ждёт старта. Аль-Мансури отметил, что для него честь быть частью международной экспедиции.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем длительной экспедиции на МКС запланирован на 25 сентября.

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Астронавт Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури
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