Сердце не выдержало: 31-летний вратарь умер в гостинице перед игрой

Его тело нашли друзья по команде
Жарзиньо Питер, 31-летний вратарь сборной Кюрасао, скончался в гостинице Порт-о-Пренсе на Гаити.
9 сентября тело Питера нашли его коллеги по команде. Он умер в номере гостиницы, где футболисты остановились перед матчем с гаитянами. По предварительным данным, спортсмен умер от сердечного приступа.
Несмотря на трагический инцидент, игра между сборными Кюрасао и Гаити состоится в запланированное время 10 сентября. Ее проводят в рамках Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Жарзиньо Питер сыграл 11 матчей за сборную Кюрасао. В течение 12 лет он выступал за клуб "Центро Домингуито" и пять раз становился чемпионом Кюрасао.
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