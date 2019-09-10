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Сердце не выдержало: 31-летний вратарь умер в гостинице перед игрой

11:10
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Его тело нашли друзья по команде

Жарзиньо Питер, 31-летний вратарь сборной Кюрасао, скончался в гостинице Порт-о-Пренсе на Гаити. 
Красавица-жена известного футболиста умерла от рака

9 сентября тело Питера нашли его коллеги по команде. Он умер в номере гостиницы, где футболисты остановились перед матчем с гаитянами. По предварительным данным, спортсмен умер от сердечного приступа.  

Несмотря на трагический инцидент, игра между сборными Кюрасао и Гаити состоится в запланированное время 10 сентября. Ее проводят в рамках Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Жарзиньо Питер сыграл 11 матчей за сборную Кюрасао. В течение 12 лет он выступал за клуб "Центро Домингуито" и пять раз становился чемпионом Кюрасао. 

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