Порошенко не пришел на допрос после угрозы ареста

Помощники экс-президента ссылаются на его сильную занятость

Пётр Порошенко отказался прийти на допрос следователей. Уже в третий раз. Официальный предлог - несвоевременное вручение повестки. Предыдущие два допроса бывший президент Украины проигнорировал якобы из-за сильной занятости в Верховной Раде. Накануне новый Генпрокурор страны заявил, что допускает арест Порошенко.

Бывший депутат Верховной рады восьмого созыва и герой Украины Надежда Савченко снова примеряет на себя образ "почетного ньюсмейкера". По старой памяти пришла на очередное политическое ток-шоу. Сначала с экранов телевизоров объявила всей стране, что ищет работу, но проблему активно решает. Уже даже отнесла документы в центр занятости. Потом беседа перетекла совсем в другое русло. Возмущает экс-депутата возможность отмены моратория на продажу сельхозземель.

"Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу, который придёт и скажет: "Ты теперь здесь только раб". Я не хочу крепостного права для украинцев. Позиция очень четка: начните говорить о банке земли! Используйте подход Великобритании, где никто из иностранцев не имеет права на землю", - заявила она.

Вопрос открытия рынка земли - весьма болезненный для украинского парламента. Киев затягивает земельную реформу уже несколько лет. Предыдущая власть к консенсусу не пришла, ряд фракций открыто выступал против принятия закона. По их мнению, ослабить запрет - словно открыть ящик Пандоры. Крупные иностранные инвесторы тут же приедут на Украину и скупят всю землю у местных за гроши. Мораторий успешно действовал на территории государства 14 лет. А вот новая власть радикальной позиции не разделяет, считает, что такой запрет парализует развитие сельского хозяйства. Владимир Зеленский открыто заявляет, что до конца года реформу проведут, согласны с ней депутаты Рады или нет. Парламентарии повозмущались и придумали, куда направить свою чрезмерную активность. Заговорили о жесткой цензуре в СМИ.

"Произошло позорное событие. Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию предоставила решение о ликвидации лицензии телеканала NewsOne в суд. Такого давления на свободу слова не было уже давно. Это вызывает серьезные угрозы для свободы слова в стране. Хочу напомнить, что в странах, в которых существует цензура и давят на свободу слова, перспектив экономического развития вообще нет", - один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

Тем временем, намерения Государственного бюро расследований Украины в третий раз допросить бывшего президента страны Петра Порошенко вновь не увенчались успехом. В этот раз обещали даже использовать детектор лжи. Впрочем, и предыдущие две повестки Порошенко проигнорировал. Его адвокаты ссылались и на чрезмерную занятость в Верховной раде и на обыкновенную забывчивость и рассеянность, мол с кем не бывает. Юристы не растерялись: в этот раз напомнить бывшему президенту, что его очень ждут в зале суда, решили через соцсети.

Сейчас Порошенко - фигурант сразу 13 уголовных дел. Генпрокурор страны Руслан Рябошапка заявлял, что готов потребовать ареста экс-главы государства прямо во время заседания Верховной Рады, которое, кстати, состоится сегодня.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".