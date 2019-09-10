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Энистон изменилась до неузнаваемости после ночи с Питтом

11:48
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Фанаты в растерянности

На 50-летнюю актрису Дженнифер Энистон обрушилась волна негатива после того, как ее портрет поместили на обложку гламурного журнала. 

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Бывшая жена Брэда Питта сфотографировалась для октябрьского номера журнала Instyle. "Последние 25 лет Дженнифер Энистон служила маяком американского гламура, а сейчас она расширяет свои границы", - говорится в Instagram журнала. 

Пост собрал около 65 тысяч отметок "Нравится". Многие поклонники выразили свое восхищение актрисой, однако некоторые интернет-пользователи посчитали ее последний снимок слишком искусственным. В частности, кожа и волосы Энистон приобрели чрезмерно темный оттенок, а с лица пропали морщинки и веснушки. 

- Красивая обложка, но почему она на десять оттенков темнее, чем на самом деле.

- Очень коричневая. 

- Хорошо, но где Дженнифер Энистон? Это не она.

- Я даже не понял, что это она!

- Где прекрасная Дженнифер Энистон? Этот фото-редактор должен быть уволен. 

Ранее появились противоречивые слухи о переменах в личной жизни актрисы. Одни СМИ сообщили, что звезда сериала "Друзья" обратилась за услугами в элитное брачное агентство и начала встречаться с неким бизнесменом. По данным других изданий, она провела с Брэдом Питтом две "горячие" ночи на мексиканском курорте. 

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