Энистон изменилась до неузнаваемости после ночи с Питтом

Фанаты в растерянности

На 50-летнюю актрису Дженнифер Энистон обрушилась волна негатива после того, как ее портрет поместили на обложку гламурного журнала.

Бывшая жена Брэда Питта сфотографировалась для октябрьского номера журнала Instyle. "Последние 25 лет Дженнифер Энистон служила маяком американского гламура, а сейчас она расширяет свои границы", - говорится в Instagram журнала.

Пост собрал около 65 тысяч отметок "Нравится". Многие поклонники выразили свое восхищение актрисой, однако некоторые интернет-пользователи посчитали ее последний снимок слишком искусственным. В частности, кожа и волосы Энистон приобрели чрезмерно темный оттенок, а с лица пропали морщинки и веснушки.

- Красивая обложка, но почему она на десять оттенков темнее, чем на самом деле.

- Очень коричневая.

- Хорошо, но где Дженнифер Энистон? Это не она.

- Я даже не понял, что это она!

- Где прекрасная Дженнифер Энистон? Этот фото-редактор должен быть уволен.

Ранее появились противоречивые слухи о переменах в личной жизни актрисы. Одни СМИ сообщили, что звезда сериала "Друзья" обратилась за услугами в элитное брачное агентство и начала встречаться с неким бизнесменом. По данным других изданий, она провела с Брэдом Питтом две "горячие" ночи на мексиканском курорте.