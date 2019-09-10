Россиянам рассказали об опасности мытья яиц

Уничтожается водонепроницаемая кутикула

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

На первом месте оказалось любое мясо. Во время мытья вредные бактерии не погибают, а только распространяются вместе с брызгами воды по всей кухне. Они уничтожатся только при длительной термической обработке.

Второе место досталось яйцам. Скорлупа содержит тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая может исчезнуть после мытья, и тогда бактерии попадут внутрь, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Следующие по списку идут грибы в упаковке. Эксперты уверяют, что они уже очищены от грязи, а повторное мытье приведет лишь к тому, что грибы потеряют свой вкус, так как хорошо впитывают влагу.

А вот рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис и бобовые мыть следует обязательно. Также стоит замачивать картофель, чтобы снизить количество сахаров и риск появления акриламида - сильного канцерогена.