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Россиянам рассказали об опасности мытья яиц

12:15
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Уничтожается водонепроницаемая кутикула

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
Эксперт оценил опасность салата из помидоров и огурцов

На первом месте оказалось любое мясо. Во время мытья вредные бактерии не погибают, а только распространяются вместе с брызгами воды по всей кухне. Они уничтожатся только при длительной термической обработке.

Второе место досталось яйцам. Скорлупа содержит тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая может исчезнуть после мытья, и тогда бактерии попадут внутрь, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Следующие по списку идут грибы в упаковке. Эксперты уверяют, что они уже очищены от грязи, а повторное мытье приведет лишь к тому, что грибы потеряют свой вкус, так как хорошо впитывают влагу.

А вот рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис и бобовые мыть следует обязательно. Также стоит замачивать картофель, чтобы снизить количество сахаров и риск появления акриламида - сильного канцерогена.

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