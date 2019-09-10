Видео с места смертельного пожара в больнице Дюссельдорфа

В здании находились около ста человек

Один человек погиб, ещё, по разным данным, от 20 до 70 пострадали в результате крупного пожара на западе Германии. Огонь вспыхнул в клинике Дюссельдорфа, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные СМИ, в тот момент в здании находились около ста человек. Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию. Пациентов и сотрудников клиники доставили в ближайший госпиталь. У большинства - травмы, ожоги и поражения дыхательных путей.

В настоящий момент пожар потушен. Причина возгорания выясняется.