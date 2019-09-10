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В скандал с пьяной выходкой Билана вмешалась Пугачева

12:21
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Звездное сообщество сплотилось

70-летняя певица Алла Пугачева не смогла пройти мимо скандала, виновником которого стал ее молодой коллега Дима Билан. Поп-исполнитель переборщил с коньяком и вышел пьяным на сцену во время концерта в Самаре по случаю Дня города. Поступок музыканта вызвал гнев горожан. 
"Он оступился": Билана пожалели после страшного позора

Билан опубликовал в Instagram видео, в котором он извинился перед жителями Самары и пообещал им бесплатный концерт "с хорошим звуком, с хорошим мной". Алла Пугачева посмотрела это обращение Билана и прокомментировала его двумя эмодзи - сердечком и изображением девушки, поднимающей руку в знак приветствия. Таким образом Примадонна выразила ему свою поддержку. 

"Алла Борисовна, спасибо, что вы поддерживаете Дмитрия! - написал ей один из интернет-пользователей. - Он молодец, что публично признал ошибку, это очень сильно и благородно! А поддержка коллег его еще больше укрепит и даст сил, чтобы все исправить! Люблю вас!" 

В комментариях к посту Билана отметились многие звезды российского шоу-бизнеса. "Все будет хорошо", - написала Кристина Орбакайте. "Дмитрий, дорогой, спасибо за твое доброе сердце и любовь к зрителю", - приободрила коллегу Зара. "Все мы не без греха!" - заявил Филипп Киркоров. Добрые слава произнесли Игорь Крутой, Яна Рудковская, Анита Цой и другие селебрити. 

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Видео: Билан опозорился на сцене

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