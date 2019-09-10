Рада приняла решение: импичмент Зеленского стал реальным

Депутаты одобрили процедуру отстранения от власти главы государства

Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла закон о процедуре импичмента президента. Документ поддержали 245 депутатов при минимуме 226 голосов, сообщает 112.ua.

Автором законопроекта стал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, основанием для импичмента является письменное представление за подписью большинства депутатов. После этого парламент создает специальную следственную комиссию для расследования подозрений в госизмене или другого преступлениям, совершенного президентом. Глава государства имеет права на защиту. Отстаивать его правоту могут не более пяти адвокатов.

Законность обвинений в адрес президента после этого должны подтвердить Конституционный суд и Верховный суд. Затем парламент тайным голосованием принимает решение о смещении главы государства. Постановление должно набрать не менее трех четвертей голосов. В противном случае спикер Рады обязан принести извинения президенту.

Документ прошел только первое чтение. Ко второму чтению депутаты могут внести в него поправки. Как объяснил депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, закон о процедуре импичмента создает правовые основания для действий Верховный рады. Ранее положения об отрешении президента от власти носили "декларативный характер".

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского со второй попытки. Документ он внес в парламент предыдущего созыва сразу после инаугурации, однако депутаты инициативу нового президента рассматривались отказались.