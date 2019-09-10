ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Через два года Минск станет столицей США": Лукашенко ошарашил заявлением

12:26
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Президент обещал обо всем договориться с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в 2021 году провести легкоатлетический матч Европа - США в Минске, ради этого он даже готов превратить город в столицу США.
Лукашенко признался во вмешательстве в американские выборы

При этом он уточнил, что присоединять США к Белоруссии и наоборот никто не собирается.

Все дело в том, что следующий матч между Европой и США должен состояться в Штатах, однако в 2021 году там пройдет ЧМ по легкой атлетике, а совмещать эти соревнования по правилам нельзя, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся", - подчеркнул Лукашенко.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.