"Через два года Минск станет столицей США": Лукашенко ошарашил заявлением

Президент обещал обо всем договориться с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в 2021 году провести легкоатлетический матч Европа - США в Минске, ради этого он даже готов превратить город в столицу США.

При этом он уточнил, что присоединять США к Белоруссии и наоборот никто не собирается.

Все дело в том, что следующий матч между Европой и США должен состояться в Штатах, однако в 2021 году там пройдет ЧМ по легкой атлетике, а совмещать эти соревнования по правилам нельзя, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся", - подчеркнул Лукашенко.