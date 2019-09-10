Назван творог с привкусом "осалившегося жира"

В двух других образцах нашли кишечную палочку

Специалисты "Росконтроля" проверили зерненый творог, который продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь популярных марок: "Избенка", "Карат", "Романов луг", "Искренне Ваш", "Волоколамский молочный завод", "Рузский" и "Савушкин". Были проанализированы вкус, безопасность, состав и микробиологические показатели продукта.

Два творога – "Волоколамский молочный завод" и "Избенка" - попали в черный список "Росконтроля" из-за обнаруженных следов кишечной палочки и повышенного содержания дрожжей.

Творог "Карат" занесли в список товаров с замечаниями из-за ненадлежащего вкуса – эксперты нашли в продукте "привкус осалившегося жира", отмечается на сайте экспертного центра.

По итогам проверки лучшим зерненым творогом стал продукт марки "Савушкин". Также к покупке рекомендованы "Рузский", "Искренне Ваш" и "Романов луг".