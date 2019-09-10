"Это девочка!" Анфиса Чехова сообщила о пополнении в семье

Сын артистки в восторге

41-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова поддалась уговорам сына и завела собаку.

"Знакомьтесь, наш новый член семьи, - написала Чехова в Instagram. - Французская бульдожка. Девочка. Все-таки на этой породе я решила остановиться. Всегда их любила и хотела".

По словам артистки, она планировала завести собаку после того, как у нее появится свой дом. Однако 7-летний сын Соломон, который все лето играл с собакой в Грузии, подтолкнул маму к этому ответственному шагу.

"Выбирала щенка с помощью нумеролога. Но только так можно заранее узнать, подходит ли тебе человек или животное по характеру", - отметила Анфиса Чехова.

Собака быстро освоилась в квартире Чеховой. Телеведущая призналась, что она до сих пор не может определиться с именем для животного. Ей нравится одна кличка, а Соломону другая. Она обратилась к подписчикам за советом.

Интернет-пользователи предложили Чеховой десятки кличек. Среди них попадаются довольно оригинальные, в том числе Зарбазан и Анфисолька.

- Ну если складывать ваши с Соликом имена, то можно и Ассоль.

- Будет девочка с характером! Взгляд-то какой!

Анфиса, говорят, питомец должен быть похож на хозяина. Вы как-то с бульдожкой не ассоциируетесь.

- Какая милашка.

- Я вот не пойму, это мода щас такая на этих собак или вам правда нравится, когда храпят и пердят?

Напомним, что Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили начали встречаться в 2009 году. Через три года у них родился сын. Звезды поженились в 2015 году, но уже весной 2017 года их брак распался.