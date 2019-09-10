ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это девочка!" Анфиса Чехова сообщила о пополнении в семье

12:58
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Сын артистки в восторге

41-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова поддалась уговорам сына и завела собаку. 
Собчак показала округлившийся живот

"Знакомьтесь, наш новый член семьи, - написала Чехова в Instagram. - Французская бульдожка. Девочка. Все-таки на этой породе я решила остановиться. Всегда их любила и хотела". 

По словам артистки, она планировала завести собаку после того, как у нее появится свой дом. Однако 7-летний сын Соломон, который все лето играл с собакой в Грузии, подтолкнул маму к этому ответственному шагу.  

"Выбирала щенка с помощью нумеролога. Но только так можно заранее узнать, подходит ли тебе человек или животное по характеру", - отметила Анфиса Чехова. 

Собака быстро освоилась в квартире Чеховой. Телеведущая призналась, что она до сих пор не может определиться с именем для животного. Ей нравится одна кличка, а Соломону другая. Она обратилась к подписчикам за советом.

Интернет-пользователи предложили Чеховой десятки кличек. Среди них попадаются довольно оригинальные, в том числе Зарбазан и Анфисолька. 

- Ну если складывать ваши с Соликом имена, то можно и Ассоль.

- Будет девочка с характером! Взгляд-то какой!

Анфиса, говорят, питомец должен быть похож на хозяина. Вы как-то с бульдожкой не ассоциируетесь. 

- Какая милашка.

- Я вот не пойму, это мода щас такая на этих собак или вам правда нравится, когда храпят и пердят?

Напомним, что Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили начали встречаться в 2009 году. Через три года у них родился сын. Звезды поженились в 2015 году, но уже весной 2017 года их брак распался. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.