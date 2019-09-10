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Кремль отреагировал на скандал с американским шпионом в Кремле

12:57
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Пресс-секретарь президента рассказал о личности предполагаемого агента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ об американском шпионе в российском руководстве. Он подтвердил, что человек, которого считают тем самым агентом, действительно работал в администрации президента России.
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"Действительно, Олег Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц", - заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что должность Смоленкова не предполагала контактов с президентом Владимиром Путиным. Работал ли чиновник на ЦРУ, Песков не знает.

Ранее телеканал CNN выдал сенсационную новость о том, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению источников, он был одним из самых высокопоставленных осведомителей в руководстве России. Решение об эвакуации ценного информатора было принято из-за небрежности, с которой Дональд Трамп относился к секретной информации.

СМИ позднее сообщили, что этим агентом мог быть Олег Смоленков, который, предположительно, работал в управделами президента России, а до этого — в посольстве России в США. В 2017 году он якобы уехал с женой и тремя детьми в отпуск в Черногорию, где бесследно пропал вместе с семьей.

 

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Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков
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