Заворотнюк обратилась к народу

Звезда показала интересное фото
48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая исчезла из информационного поля на фоне слухов о раке мозга, впервые за долгое время опубликовала в Instagram пост со своей фотографией.
"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи?" - написала Заворотнюк, выложив фото со съемок сериала "Моя прекрасная няня". Фотограф запечатлел ее в образе няни, сидящей за рулем миниатюрного транспортного средства.
В ответ поклонники забросали Заворотнюк сердечками, цветочками, поцелуйчиками и прочими эмодзи. Как это ни странно, но подписчики не поинтересовались о самочувствии актрисы, которая с недавних пор перестала появляться на публике.
- Тут не хватит трех.
- Обожаю этот сериал.
- Непосредственная, красивая, веселая.
- Кому-то скучно в декрете.
- Как всегда шикарная.
СМИ сообщили, что у Заворотнюк нашли смертельное заболевание. По слухам, проблемы со здоровьем у звезды сериала "Моя прекрасная няня" начались после того, как она сделала ЭКО. Представитель Заворотнюк опроверг информацию о раке мозга и сказал, что в скором времени актриса даст откровенное интервью.
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