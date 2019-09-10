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Заворотнюк обратилась к народу

13:37
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Звезда показала интересное фото

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая исчезла из информационного поля на фоне слухов о раке мозга, впервые за долгое время опубликовала в Instagram пост со своей фотографией. 
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"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи?" - написала Заворотнюк, выложив фото со съемок сериала "Моя прекрасная няня". Фотограф запечатлел ее в образе няни, сидящей за рулем миниатюрного транспортного средства. 

В ответ поклонники забросали Заворотнюк сердечками, цветочками, поцелуйчиками и прочими эмодзи. Как это ни странно, но подписчики не поинтересовались о самочувствии актрисы, которая с недавних пор перестала появляться на публике. 

- Тут не хватит трех. 

- Обожаю этот сериал. 

- Непосредственная, красивая, веселая. 

- Кому-то скучно в декрете. 

- Как всегда шикарная. 

СМИ сообщили, что у Заворотнюк нашли смертельное заболевание. По слухам, проблемы со здоровьем у звезды сериала "Моя прекрасная няня" начались после того, как она сделала ЭКО. Представитель Заворотнюк опроверг информацию о раке мозга и сказал, что в скором времени актриса даст откровенное интервью. 

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