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Россиянам обещают доллар за 30 рублей

13:36
  • вторник
  • 10 сентября 2019

В нынешних условиях - это реально

Россию ждет экономический подъем, а, следовательно, рубль заметно укрепит свои позиции по отношению к доллару.

"Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да", - сообщил "Известиям" генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

А вот экономически развитые страны будут переживать глубокий кризис из-за того, что в настоящее время у них накопилось огромное количество государственных долгов. Решить эту проблему поможет лишь девальвация резервных валют.

Ранее стало известно, что чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после начала падения цен на нефть и первых антироссийских санкций за присоединение Крыма. Это стало возможно благодаря золотовалютным резервам, которые смогли покрыть его.

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