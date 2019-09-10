ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Косметолог в Москве убила пациентку инъекцией

14:22
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Женщина скончалась на месте

В Москве 30-летняя женщина умерла из-за анафилактического шока после посещения косметологической процедуры.
Москвичка ослепла на приеме у косметолога

Трагедия произошла в арендованном кабинете на улице Кастанаевская. Как оказалось, лже-косметолог ввела пациентке лекарственное вещество, после чего пациентка скончалась прямо на массажном столе, пишет РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". Лже-косметологу уже предъявлено обвинение, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Косметология
Косметология
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.