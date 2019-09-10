Косметолог в Москве убила пациентку инъекцией

Женщина скончалась на месте

В Москве 30-летняя женщина умерла из-за анафилактического шока после посещения косметологической процедуры.

Трагедия произошла в арендованном кабинете на улице Кастанаевская. Как оказалось, лже-косметолог ввела пациентке лекарственное вещество, после чего пациентка скончалась прямо на массажном столе, пишет РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". Лже-косметологу уже предъявлено обвинение, ей грозит до шести лет лишения свободы.