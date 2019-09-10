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Греф доложил Путину о ситуации с кредитами жителей Тулуна

15:02
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Банк реструктурирует кредиты на 160 миллионов рублей

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В частности, обсудили работу Сбербанка в регионах, пострадавших от наводнений и паводков, в том числе в Иркутской области, которую Герман Греф посетил 3 сентября. Банк принял решение о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей. Часть заявлений от жителей региона, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время.

Также обсудили финансовые показатели. В этом году Сбербанк внёс в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей.

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