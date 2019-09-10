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Страшный пожар в сочинском нелегальном отеле попал на видео

14:50
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Погиб один человек

В Сочи выясняют обстоятельства крупного пожара, в результате которого погибла женщина. Огонь вспыхнул этим утром в трёхэтажном частном доме в Адлерском районе города. Видео публикует "ТВ Центр".

Пламя охватило более ста квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 20 человек. Как сообщили городские власти, владельцы здания незаконно сдавали комнаты в аренду. Фактически превратили частный дом в отель, не пройдя проверку на пожаробезопасность. Следственные мероприятия продолжаются.

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