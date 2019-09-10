Страшный пожар в сочинском нелегальном отеле попал на видео

Погиб один человек

В Сочи выясняют обстоятельства крупного пожара, в результате которого погибла женщина. Огонь вспыхнул этим утром в трёхэтажном частном доме в Адлерском районе города. Видео публикует "ТВ Центр".

Пламя охватило более ста квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 20 человек. Как сообщили городские власти, владельцы здания незаконно сдавали комнаты в аренду. Фактически превратили частный дом в отель, не пройдя проверку на пожаробезопасность. Следственные мероприятия продолжаются.