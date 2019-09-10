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"Федор" показал первое видео после возвращения из космоса

14:50
  • вторник
  • 10 сентября 2019

В ролике его достают из спускаемой капсулы

Робот "Фёдор" опубликовал первое видео после успешного возвращения с Международной космической станции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, которые андроид разместил на своей странице в соцсетях, специалисты ракетного центра в Королёве извлекают его из спускаемой капсулы корабля "Союз МС-14". Позже Фёдор сообщил, что его уложили в специализированный ящик, в котором он пробудет до дальнейших распоряжений.

Робот Фёдор прибыл на МКС 27 августа. Спустя 12 дней, после тестов и экспериментов человекоподобного андроида вернули на Землю. Ожидается, что в ближайшем будущем Фёдор полетит на новом российском космическом корабле "Орёл", а также совершит выход в открытый космос.
 

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