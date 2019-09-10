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Медведев отметил близкие отношения России и Словении

14:44
  • вторник
  • 10 сентября 2019

У друг постоянные контакты

Сотрудничество России и Словении обсудили Дмитрий Медведев и Марьян Шарец. Словенский премьер впервые в Москве с официальным визитом.

Главы правительств двух стран поговорили о взаимодействии в экономической и культурной сферах. Дмитрий Медведев назвал Словению близким партнёром нашей страны в Евросоюзе. В свою очередь, Марьян Шарец заявил, что Любляна надеется на расширение сотрудничества с Москвой.

Ожидается, что он примет участие в открытии памятника словенцам, погибшим на территории нашей страны во время мировых войн. Церемония пройдёт в московском Парке Победы на Поклонной горе.

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