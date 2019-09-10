Военно-патриотический центр для молодежи появится под Москвой

Центр "Авангард" откроют в 2020 году

На территории военно-патриотического парка "Патриот" в подмосковном Одинцове был заложен камень в строительство учебного центра "Авангард". Здесь ученики старших классов смогут изучать основы военной службы. Это совместный проект Москвы и Московской области, и, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, его появление весьма актуально.

Начальные знания в области обороны в российских школах входят в обязательную программу последних двух лет обучения. Подготовка предусматривает участие старшеклассников в 5-дневных сборах, которые ежегодно в Москве и области проходят в общей сложности около 50 тысяч человек. Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" строится именно для них.

Торжественные звуки военного оркестра! Напротив — строгие ряды молодых бойцов. Но тут не только призывники. Этим подросткам 15, но служба Родине интересна не только мальчикам, но и девочкам.

"Все считают, что девочка слабая, ничего не может, не умеет, а должна готовить борщи. Сейчас все могут выбирать, это интересно и не каждая сможет за себя постоять", - говорит Мария Коржова.

У каждого звена - своя форма, но цель у них одна - военная карьера. Строить которую станет проще, когда в Подмосковье появится центр военно-патриотического воспитания "Авангард". Именно сюда будут отправлять школьников из столицы и области на пятидневные сборы. За одну смену центр сможет принять до шестисот учеников. Общая площадь объекта - почти 30 гектаров.

Создание центра поддержал Владимир Путин. И вот для подписания официального соглашения за одним столом - мэр столицы, глава Московской области и министр обороны. Вслед за подписанием документа традиция - установка закладного камня!

"То, что здесь создается такой центр, отвечающий самым последним требованиям и военных технологий, и образовательных, и спортивных, конечно, дорогого стоит. Наверно, и немаловажно, что мы все-таки рассчитываем этот центр в первую очередь на школьников. Школьное детство должно быть всегда интересным, привлекательным и незабываемым. Я думаю, этот центр будет таким центром притяжения, в который будут стремиться попасть", - заявил Сергей Собянин.

Центр "Авангард" возведут на территории известного парка "Патриот" в Подмосковье. Он станет первым подобным Межрегиональным воспитательно-патриотическим учреждением в России. Строительство планируют завершить менее чем за год. Первые сборы должны состояться уже в сентябре 2020 года.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Илья Ушаков. "ТВ Центр".