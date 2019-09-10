В Москве создали прозрачную информационную базу прививок

Электронный паспорт прививок позволит врачам видеть информацию о всех прививках онлайн

В Москве создали электронную базу прививок, столица стала первым регионом России, где осуществили подобное.

Новая система позволит врачам видеть информацию о всех прививках в онлайн-режиме, понимать, какие дети привиты, а какие – нет. "Теперь у нас есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах", - заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

База насчитывает прививочные данные более 1,9 миллиона детей, родители 170 тысяч малышей отказались от прививок без объективных на то оснований. Благодаря новой системе врачи смогут адресно информировать родителей о прививках, а также объяснять им, почему прививать детей – это важно. Массовый отказ от прививок врачи объясняют тем, что многие инфекционные заболевания и их последствия уже успели забыться, а недобросовестные СМИ распространяют непроверенную информацию.

"Система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее <…> Страдают в результате дети, которые вместо школы, кружков, общения со сверстниками вынуждены с высокой температурой сидеть дома на карантине", - отметили в Депздраве.