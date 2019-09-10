"Бойкотировать!" Лоза устроил взбучку Билану

Такую выходку сложно простить

Музыкант Юрий Лоза заявил, что певец Дима Билан проявил неуважение к людям, когда напился в Самаре во время концерта по случаю Дня города.

"Дима проявил неуважение к людям. Люди всегда требуют уважения к себе", - сказал исполнитель хита "Плот". По его мнению, артисту так же опасно выходить на работу в пьяном виде, как и шахтеру. В измененном состоянии у человека нарушена мелкая моторика, поэтому он не в силах исполнять песни.

"Осадочек даже после извинений Билана все равно останется. Он подвел зрителя, проявил к нему неуважение. Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана", - цитирует Лозу Teleprogramma.pro.

Музыкант отметил, что он никогда не позволяет себе выходить на сцену в подпитии.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса поддержали Билана, который переборщил с коньяком перед выступлением в Самаре. На сцене он показывал неприличные жесты и издавал странные звуки, которые были мало похожи на пение. Позднее Билан извинился перед публикой и пообещал жителям Самары бесплатный концерт "с хорошим звуком, с хорошим мной".

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Видео: Билан опозорился на сцене