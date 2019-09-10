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Как идет подготовка к запуску МЦД

15:33
  • вторник
  • 10 сентября 2019

В метро меняют элементы навигации

Московскому центральному кольцу исполняется 3 года. За это время поезда "Ласточки" перевезли 364 миллиона пассажиров, МЦК стало удобным дополнением к метро, наземному транспорту и пригородным электричкам. А до конца года будет запущен ещё один новый транспортный проект - Московские центральные диаметры.

D1 цвета физалиса. Изображения двух первых центральных диаметров меняют карту московского метро. Элементы новой навигации уже появляются в подземке. Правда, пока они заштрихованы, чтобы не путать пассажиров.

Московские центральные диаметры, по сути, новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метро. Удобные поезда пройдут через центр Москвы и соединят радиальные направления железной дороги. Новая навигация будет привычной и понятной пассажирам метро и электричек. Ведь главная задумка разработчиков - создать "бесшовное" пространство между разными видами транспорта, поэтому и пересадка между МЦД, метро и МЦК будет бесплатной.

"Путевые полосы нужно будет поменять в метрополитене практически все к запуску, потому что практически все линии метро имеют пересечения с МЦД", - объясняет первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Информация на путевых стенах меняется по ночам, когда нет напряжения и движения поездов. Делать это удобно: подвесные лайт-боксы открываются и меняется пленка с информацией. О новых переходах между станциями метро и МЦД расскажут более 300 дополнительных указателей. Шрифт  по просьбе пассажиров будет изменен.

"Был увеличен шрифт на 16%. И сейчас, к запуску МЦД, на тех макетах, которые вешаются, мы еще сильнее увеличили шрифт. Скомпоновали немного по-другому пространство в лайт-боксах, чтобы еще крупнее шрифт использовать", - говорит Латыпов.

Пуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь. К этому времени перезапишут объявления об остановках и возможных пересадках, заменят карты в поездах метро. Обновится и приложение "Метро Москвы", чтобы с учетом нового транспорта пассажиры смогли построить свой оптимальный маршрут.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Алексей Овчинников. "ТВ Центр".

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