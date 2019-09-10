ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поезд "Здоровая Москва" запустили в московском метро

15:34
  • вторник
  • 10 сентября 2019

В вагонах можно узнать полезную информацию о правильном образе жизни

На кольцевой линии столичного метро запущен новый поезд "Здоровая Москва", название созвучно с павильонами, которые минувшим летом были открыты в столичных парках. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В вагонах поезда можно узнать полезную информацию о правильном питании, активном образе жизни и своевременной диспансеризации. Рекомендации дают лучшие специалисты нашего города. Все материалы подготовлены совместно с департаментом здравоохранения столицы.

Новый поезд будет курсировать на кольце до следующего года.

Главное сегодня
Поезд "Здоровая Москва"
Поезд "Здоровая Москва"
Поезд "Здоровая Москва"
Поезд "Здоровая Москва"
Поезд "Здоровая Москва"
Поезд "Здоровая Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.