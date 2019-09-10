Поезд "Здоровая Москва" запустили в московском метро

В вагонах можно узнать полезную информацию о правильном образе жизни

На кольцевой линии столичного метро запущен новый поезд "Здоровая Москва", название созвучно с павильонами, которые минувшим летом были открыты в столичных парках. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В вагонах поезда можно узнать полезную информацию о правильном питании, активном образе жизни и своевременной диспансеризации. Рекомендации дают лучшие специалисты нашего города. Все материалы подготовлены совместно с департаментом здравоохранения столицы.

Новый поезд будет курсировать на кольце до следующего года.