В московском гараже нашли львенка (видео)

У животного рахит

На проспекте Мира нашли маленького, истощенного львёнка. Его удалось спасти благодаря москвичам.

Местные жители узнали, что в гаражном боксе находится не только автомобиль и сообщили об этом в столичный департамент природопользования. Сейчас детёныш находится в Центре передержки под контролем ветеринаров. Ему требуется усиленное питание и лечение. У львёнка рахит и повреждена одна лапа. Владельца бокса, 32-летнего москвича уже допросили. Идет административное расследование.

Если хозяин львёнка так и не подтвердит своё право на него, животное передадут в один из российских зоопарков.