Фонарики на телефоне признали опасными

Пользователей просят не скачивать бездумно приложения

Приложение фонарик для телефонов на Android уличили в сборе личных данных пользователей.

Эксперты компании Avast выяснили, что более 900 приложений злоупотребляют доверием. Например, некоторые из них запрашивают доступ к звуку или данным телефонной книги, хотя для функционирования приложения эти данные абсолютно не нужны.

Личные данные владельца смартфона попадают к разработчикам приложений, которые в свою очередь продают их рекламодателям, пишет "Лента.Ru".

Специалисты советуют пользователям тщательнее выбирать приложение для скачивания, а также не одобрять бездумно все запрашиваемые разрешения.