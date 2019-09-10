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Фонарики на телефоне признали опасными

14:39
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Пользователей просят не скачивать бездумно приложения

Приложение фонарик для телефонов на Android уличили в сборе личных данных пользователей.
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Эксперты компании Avast выяснили, что более 900 приложений злоупотребляют доверием. Например, некоторые из них запрашивают доступ к звуку или данным телефонной книги, хотя для функционирования приложения эти данные абсолютно не нужны.

Личные данные владельца смартфона попадают к разработчикам приложений, которые в свою очередь продают их рекламодателям, пишет "Лента.Ru".

Специалисты советуют пользователям тщательнее выбирать приложение для скачивания, а также не одобрять бездумно все запрашиваемые разрешения.

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