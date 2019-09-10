Море ей к лицу: эффектное фото звезды "Уральских пельменей" вызвало фурор

Лето для нее еще не закончилось
31-летняя актриса Илана Юрьева выложила в Instagram фото, сделанное во время прогулки на яхте в Сочи.
Юрьева сфотографировалась в леопардовом купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Актриса стоит на цыпочках на корме шикарной яхты и, счастливо улыбаясь, держится за флагшток. "Все уже осознали, что лето закончилось?!" – написала звезда "Уральских пельменей". Судя по солнечному фото, Юрьева еще не свыклась с приходом осени.
Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах перед телезвездой.
- Вам очень идет море и яхта!
- Когда смотришь на этот снимок, то думаешь не об ушедшем лете, оно меркнет перед Вашей красотой, меркнет окружающий Вас вид летнего моря, белоснежной яхты, все это обрамляет Ваш бриллиантовый облик!
- Зачем посвящать оды о любви, когда можно вкратце: "Секси".
- Идеальная! Самая-самая красивая! Просто волшебная.
- Потрясающий снимок!
Кстати, 1 сентября Юрьева уже делилась с подписчиками видео, на котором она плавает на яхте вместе с коллегами. Дмитрий Соколов, Сергей Исаев и их друзья дурачатся на море, едят фрукты и пьют шампанское.
Ранее Илана Юрьева задумалась об уходе из актерской профессии. Это случилось после того, как интернет-пользователи раскритиковали ее за неудачный выбор одежды и сломанный ноготь.
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