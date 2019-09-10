Любители курицы оказались уязвимы перед раком

Не только красное мясо оказалось опасным

Британские ученые из Оксфордского университета нашли взаимосвязь между куриным мясом и риском развития трех видов рака.

Речь идет о меланоме, неходжкинской лимфоме и раке простаты. В исследовании приняли участие 475 тысяч британцев среднего возраста. Вероятность онкологического заболевания у употребляющих курятину была выше, чем тех, кто соблюдал диету.

Специалисты допускают, что основную пагубную роль играют канцерогены и способ приготовления блюда. Тем не менее, повода для сильной паники нет, так как пока речь идет лишь о статистической корреляции, которую предстоит проверить, пишет Газета.Ru.