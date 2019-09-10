Что категорически нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Воспрещено уподобляться убийцам пророка

11 сентября православные россияне отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи - один из наиважнейших церковных праздников, посвященный мученической смерти великого пророка.

Святой Иоанн Предтеча первым предсказал пришествие Иисуса Христа. Он жил аскетом и бичевал людские грехи. По легенде, бесстрашный Иоанн обвинил царя Ирода в прелюбодеянии, когда тот оставил законную жену ради Иродиады - супруги его брата. Правитель Галилеи бросил проповедника в темницу, но оставил в живых из страха перед народным гневом, ведь простые иудеи почитали Иоанна.

Однако дни пророка были сочтены. По случаю своего дня рождения Ирод закатил пир, участники которого предавались чревоугодию и сладострастию. Саломея, дочь Иродиады, угодила властителю соблазнительным танцем и по совету матери попросила подарить ей голову Иоанна. Его отрубленную голову принесли красавице на блюде.

Строго говоря, Усекновение главы Иоанна Предтечи неуместно называть праздником, это день почитания его памяти. Торжественная дата сопряжена с рядом строгих запретов. Например, 11 сентября православным нельзя работать. Свои силы и энергию следует направить на мысли о высоком, отправиться в храм и помолиться.

Строго-настрого запрещено есть мясные и молочные продукты, а также рыбу. Негоже уподобляться Ироду, пировавшему в день смерти пророка. Во время скитаний по пустыне Иоанн Предтеча питался саранчой и диким медом, поэтому день его памяти иногда называют Иван Постный. Люди верят, что молитвы человека, который проведет праздничный день на хлебе и воде, обязательно будут услышаны, а его грехи простятся.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи не рекомендуется брать в руки острые и режущие предметы, в том числе ножи и ножницы. Этот запрет снова отсылает нас к истории с коварной Саломеей и отрезанной головой святого, который крестил Христа. 11 сентября православные ломают хлеб руками, приговаривая: "Кто на Усекновение ножом воспользуется, тот сам без головы останется". Кроме того, нежелательно подавать еду на круглых тарелках и готовить блюда круглой формы. Все это ассоциируется с казнью Предтечи.

В этот праздник нельзя петь, танцевать и употреблять алкоголь, особенно это касается красного вина, которое по цвету похоже на кровь. Грешно ругаться, сквернословить, желать друг другу зла, отмечать дни рождения и свадьбы, а также отказывать нуждающимся в милостыни.