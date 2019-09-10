Распущенная Тимошенко удивила новым образом

Политик примеряет имидж школьницы

Юлия Тимошенко окончательно отказалась от своей знаменитой косы. Образ лидера украинской партии "Батькивщина" проходит все стадии омолаживания, постепенно приближаясь к школьнице. Бывший премьер Незалежной едва ли не ежедневно меняет прическу. Аккредитованный в Верховной раде фотограф Ян Доброносов следит за процессом, ему удалось заснять политика и в ее новом имидже.

Юлия Тимошенко явилась на заседание парламента с распущенными волосами, с убранной набок челкой. Опубликованный в Facebook фотографа снимок собрал множество комментариев – и отнюдь не восторженных. Пользователи решили, что лидер "Батькивщины" похожа на ящерицу, у нее очень злые глаза. Однако женская часть аудитории все же нашла политику оправдание.

"Ну еще бы... 25 лет быть в политике, 15 из них стремиться в президенты и все время, вот вот и вдруг что-то мешает!!! Столько лет и никак!!! Любая женщина уже бы так смотрела)))", - комментируют фото подписчицы.

На днях тому же корреспонденту посчастливилось застать Юлию Тимошенко в странной позе. Лидер "Батькивщины", воспользовавшись перерывом в заседании, пыталась что-то найти под трибуной. Судя по недовольному выражению лица, поиски не увенчались успехом.