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Распущенная Тимошенко удивила новым образом

15:25
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Политик примеряет имидж школьницы

Юлия Тимошенко окончательно отказалась от своей знаменитой косы. Образ лидера украинской партии "Батькивщина" проходит все стадии омолаживания, постепенно приближаясь к школьнице. Бывший премьер Незалежной едва ли не ежедневно меняет прическу. Аккредитованный в Верховной раде фотограф  Ян Доброносов следит за процессом, ему удалось заснять политика и в ее новом имидже.
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Юлия Тимошенко явилась на заседание парламента с распущенными волосами, с убранной набок челкой. Опубликованный в Facebook фотографа снимок собрал множество комментариев – и отнюдь не восторженных. Пользователи решили, что лидер "Батькивщины" похожа на ящерицу, у нее очень злые глаза. Однако женская часть аудитории все же нашла политику оправдание.

"Ну еще бы... 25 лет быть в политике, 15 из них стремиться в президенты и все время, вот вот и вдруг что-то мешает!!! Столько лет и никак!!! Любая женщина уже бы так смотрела)))", - комментируют фото подписчицы.

На днях тому же корреспонденту посчастливилось застать Юлию Тимошенко в странной позе. Лидер "Батькивщины", воспользовавшись перерывом в заседании, пыталась что-то найти под трибуной. Судя по недовольному выражению лица, поиски не увенчались успехом.

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