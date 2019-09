Женщина с мертвым мозгом вышла замуж

На Тайване местный житель женился на своей возлюбленной с мертвым мозгом.

Пара встречалась 11 лет. Родители мужчины долгое время были против этого брака (женщина была матерью-одиночкой) и буквально накануне трагедии дали разрешение.

22 августа девушка попала в ДТП: ее мотоцикл сбил разворачивавшийся в неположенном месте автомобиль. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако через три дня медики констатировали смерть мозга. После этого ее жизнь поддерживалась искусственно.

Тогда безутешный жених решил сыграть импровизированную свадьбу в палате. Он приложил к голове невесты фату и надел на ее палец кольцо. После этого женщину отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Родственники разрешили трансплантацию ее органов тем, кто в них нуждается. По словам матери умершей, так девушка "сможет остаться на Земле и смотреть, как растут ее дети".

Taiwanese man marries brain-dead girlfriend right before she gets taken off life support https://t.co/J2nBdd1Hfa pic.twitter.com/zfehMp9vtL