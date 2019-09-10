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Женщина с мертвым мозгом вышла замуж

15:59
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Печальная история произошла на Тайване

На Тайване местный житель женился на своей возлюбленной с мертвым мозгом.

Пара встречалась 11 лет. Родители мужчины долгое время были против этого брака (женщина была матерью-одиночкой) и буквально накануне трагедии дали разрешение.

22 августа девушка попала в ДТП: ее мотоцикл сбил разворачивавшийся в неположенном месте автомобиль. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако через три дня медики констатировали смерть мозга. После этого ее жизнь поддерживалась искусственно.

Тогда безутешный жених решил сыграть импровизированную свадьбу в палате. Он приложил к голове невесты фату и надел на ее палец кольцо. После этого женщину отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Родственники разрешили трансплантацию ее органов тем, кто в них нуждается. По словам матери умершей, так девушка "сможет остаться на Земле и смотреть, как растут ее дети".

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