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Лавров об "американском шпионе": никогда его не видел

15:55
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Сообщения CNN министр назвал слухами

Сергей Лавров не встречался с Олегом Смоленковым, которого американские СМИ назвали главным информатором спецслужб США в Кремле. Сообщения об "эвакуации" агента глава российского МИДа назвал слухами, которые не стоят комментариев.
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"Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями", - заявил Лавров. Министр добавил, что может комментировать только факты.

А факты таковы: встреча министра иностранных дел России с президентом США, о которой упомянул телеканал CNN, действительно состоялась в мае 2017 года в Белом доме. Однако на ней не было раскрыто никаких государственных секретов, из-за которых бы стоило беспокоиться об "агенте в Кремле".

"Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил и присутствовавший тогда на встрече советник по нацбезопасности США господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось", – подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что он обсуждал с Трампом прежде всего необходимость выправить двусторонние отношения, ликвидировать тот ущерб, который администрация бывшего президента США Барака Обамы нанесла взаимодействию двух стран. Лавров подчеркнул, что предшественник нынешнего президента США по сути дела обрушил перед уходом из Белого дома все механизмы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

Днем ранее телеканал CNN выдал сенсационную новость о том, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Решение об эвакуации ценного информатора было принято из-за небрежности, с которой Дональд Трамп относился к секретной информации.

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