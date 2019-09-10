Путин назначил нового прокурора Москвы

Ранее он был прокурором Дагестана

Владимир Путин во вторник назначил нового прокурора Москвы. Им стал Денис Попов.

До этого назначения он занимал должность прокурора Дагестана. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Денис Попов окончил Российскую правовую академию министерства юстиции. Работать в прокуратуре начал в 2000 году. В разные годы трудился в различных отделах надзорного ведомства в столице. Затем работал первым заместителем прокурора Тульской области и прокурором республики Хакасия.

Награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием.