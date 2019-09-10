ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил нового прокурора Москвы

16:09
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Ранее он был прокурором Дагестана

Владимир Путин во вторник назначил нового прокурора Москвы. Им стал Денис Попов.

До этого назначения он занимал должность прокурора Дагестана. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Денис Попов окончил Российскую правовую академию министерства юстиции. Работать в прокуратуре начал в 2000 году. В разные годы трудился в различных отделах надзорного ведомства в столице. Затем работал первым заместителем прокурора Тульской области и прокурором республики Хакасия.

Награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием.

Главное сегодня
Прокурор Москвы Денис Попов
Прокурор Москвы Денис Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.