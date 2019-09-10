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Миллион тонн зараженной воды с "Фукусимы" сбросят в океан

16:23
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Отходы содержат тритий и другие опасные вещества

Японский оператор ТЕРСО не видит другого способа, кроме как откачивать радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" и сливать ее в Тихий океан. Вода, содержащая тритий и другие вредные вещества, все прибывает, место для ее хранения на станции заканчивается.
Жители возвращаются в зону отчуждения у АЭС "Фукусима"

По информации японских СМИ, на атомной электростанции "Фукусима-1" каждый день прибавляется 170 тонн загрязненной радиоактивной воды. При этом компания-оператор TEPCO уже хранит в резервуарах в районе АЭС свыше 1 миллиона тонн воды. По самому оптимистичному сценарию место для хранения закончится к 2022 году.

"У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать в Тихий океан", - заявил министр окружающей среды Японии Есиаки Харада. В то же время, чиновник подчеркнул, что проблема не в компетенции его ведомства, и какой именно объем зараженной воды в итоге попадет в океан, он не знает.

Масштабная авария на японской АЭС "Фукусима" произошла в марте 2011 года. Землетрясение у северо-восточного побережья Японии вызвало цунами, волна обрушилась на станцию. ЧП стало самым масштабным происшествием на ядерных объектах после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, напоминает "Вести. Экономика".

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