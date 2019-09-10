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Путин наградил дочь Михалкова и сестру патриарха Кирилла

16:42
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Анне Михалковой и Елене Гундяевой присвоили почетные звания

Президент России Владимир Путин приказал присвоить почетные звания актрисе Анне Михалковой и проректору по культуре духовной академии РПЦ в Петербурге Елене Гундяевой почетные звания.
Путин назначил нового прокурора Москвы

Дочь режиссёра Никиты Михалкова стала заслуженным артистом России. Гундяевой, которая является сестрой патриарха Кирилла, присвоено звание заслуженного деятеля искусства. Об этом говорится в указе Путина на сайте правовой информации, пишет URA.RU.

Михалкова является актрисой и членом Союза кинематографистов России. Она известна ролями в фильмах "Небо в алмазах", "Сибирский цирюльник" и "Обычная женщина".

Гундяева занимает должность проректора по культуре в Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви.

Ранее Путин  назначил нового прокурора Москвы. Им стал Денис Попов. До этого назначения он занимал должность прокурора Дагестана.

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