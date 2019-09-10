Путин наградил дочь Михалкова и сестру патриарха Кирилла

Анне Михалковой и Елене Гундяевой присвоили почетные звания

Президент России Владимир Путин приказал присвоить почетные звания актрисе Анне Михалковой и проректору по культуре духовной академии РПЦ в Петербурге Елене Гундяевой почетные звания.

Дочь режиссёра Никиты Михалкова стала заслуженным артистом России. Гундяевой, которая является сестрой патриарха Кирилла, присвоено звание заслуженного деятеля искусства. Об этом говорится в указе Путина на сайте правовой информации, пишет URA.RU.

Михалкова является актрисой и членом Союза кинематографистов России. Она известна ролями в фильмах "Небо в алмазах", "Сибирский цирюльник" и "Обычная женщина".

Гундяева занимает должность проректора по культуре в Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви.

Ранее Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал Денис Попов. До этого назначения он занимал должность прокурора Дагестана.

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