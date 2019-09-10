Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися

Москвичи выбрали 45 депутатов городского парламента

Региональные избиркомы продолжают публиковать результаты завершившейся гонки. Уже понятно, что "Единая Россия" сохраняет политическое лидерство по всей стране. Из 47 тысяч мандатов по всем уровням выборов партия взяла более 60%. А вместе с самовыдвиженцами - более 70. В одной только Московской городской думе поддержанные "Единой Россией" кандидаты заняли 25 из 45 мест. Претензии к результатам были у коммунистов. Так, они сначала пожаловались на нарушения в 44-м округе столицы, но узнав, что там побеждает их кандидат, жалобу отозвали.

"Выборы по всем 45 округам состоялись. И действительны. Поэтому, предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы по 45 избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

О прошедшей кампании говорили и в Государственной Думе. Результаты единого дня голосования признают все парламентские фракции.

"Наша партия удвоила-утроила свои результаты. Мы прекрасно выступили в Москве, где 13 одномандатников доказали, что наша программа, наши предложения, наши социальные обязательства поддерживаются москвичами. Считаем, что партия укоренилась во всех районах и городах. А в ряде мест мы получили просто прекрасный результат", - полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский посетовал на то, что в новой Московской городской Думе, из-за того, что туда прошли коммунисты, эсеры и яблочники, слишком много левых партий. А вот его партия не взяла ни одного мандата в столичной законодательной власти. Лидер ЛДПР пожаловался также, что об успехах его партии недостаточно широко говорят. Например, в том же Хабаровском крае, где либерал-демократы подвинули конкурентов практически на всех уровнях.

В "Справедливой России" отмечают: партия подтвердила свой статус парламентской. И впервые за 12 лет ее существования эсеры будут представлены в Мосгордуме и других региональных Заксобраниях.

"Этот единый день голосования, в целом, прошел очень спокойно. За редким исключением избирательная кампания была спокойной, нормальной, конструктивной, конкурентной. Из года в год выборы становятся спокойнее, действительно конкурентнее и без каких-либо уж таких очевидных и противных нарушений в виде каруселей, подвозов и так далее", - заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов.

Работа общественных наблюдателей и ситуационных центров, куда до сих пор стекается информация обо всех инцидентах в ходе кампании и единого дня голосования, продолжается. Нарушения на этих выборах, если и были, то незначительные. И на каждое сообщение незамедлительно следовала реакция.

"Наблюдателями от общественных палат нарушений, которые бы повлияли на изменения или фальсификацию выборов, волеизъявление граждан, не зафиксировано. Да, были какие-то мелкие нарушения всякого рода, конечно. Не только мелкие. 8 избирательных участков - отменил ЦИК результаты голосования, но, тем не менее, на горячую линию в Палату поступило 235 разного рода сигналов, подтвердившихся и не подтвердившихся. В большинстве своем не подтвердившихся", - сообщил заместитель секретаря Общественной палаты, руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

А вот факт, который точно ни у кого не вызывает сомнений: иностранное вмешательство в избирательный процесс в нашей стране. Об этом ещё накануне заявил Роскомнадзор. При активном участии американских компаний Google и Facebook. Именно на этих ресурсах в день голосования была размещена политическая реклама, а также активно распространялись фейковые ролики о несуществующих нарушениях. Поисковик по запросу "выборы" уводил пользователей исключительно на страницы несистемной оппозиции. А зарубежные СМИ, чьи представительства имеются в России, открыто призывали граждан выходить на несанкционированные митинги. Не менее активно на эти провокационные мероприятия зазывали и некоторые иностранные посольства.

Сегодня на первом заседании после каникул Государственная Дума утвердила комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

"И дело не только в публикации известной газеты. Этот призыв, размещенный на странице "Дойче Велле", обращенный к москвичам, к гостям столицы выйти участвовать в неразрешенных митингах, шествия и так далее, что само по себе уже является нарушением. Такое же нарушение закона и в Германии. И там более жесткая ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах. У нас остались вопросы и к руководителю дипмиссии США в России господину Хантсману, с какой целью они размещали подробную карту движения участников несанкционированного шествия, что весьма подозрительно", - заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ, председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Представители "Дойче Велле" от участия в расследовании уклоняются. Равно как и посол США в России. По итогам работы комиссия Госдумы подготовит законодательные инициативы, чтобы пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела России.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".