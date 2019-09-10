Криминальное чтиво: что известно об американском шпионе в Кремле

США якобы вывезли сотрудника управделами президента из-за угрозы разоблачения

Американские СМИ утверждают, что во властных структурах России долгое время работал шпион спецслужб США и даже называют его имя - Олег Смоленков. В прошлом году в ходе секретной операции его эвакуировали из Москвы, после чего след информатора теряется. В Белом доме и в ЦРУ эти сообщения уже опровергли, а в Кремле их сравнили с криминальным чтивом.

Смешать, но не взбалтывать, да потом еще и выпить залпом, не разбираясь в ингредиентах. CNN предлагает зрителю поистине убойный коктейль: здесь и американский шпион в самых высоких кремлевских кабинетах, и длинный язык Дональда Трампа, и даже предполагаемая месть русских предателю.

"В 2017 году Соединенные Штаты успешно извлекли из России ценного американского агента, который считался одним из самых высокопоставленных источников в Кремле. Человек, непосредственно вовлеченный в дискуссии, сообщил нам, что устранение русского было вызвано, в частности, опасениями, что президент Дональд Трамп и его администрация неоднократно слишком свободно обращались с секретными разведданными и могли способствовать разоблачению шпиона", - сообщил телеканал.

Информацию эту опровергли и в Белом доме, и в ЦРУ. Трамп заявил, что ему вообще ничего не известно. Но CNN не успокоился. Новость - номер один в эфире.

"Прежде всего, насколько я знаю, ни во времена холодной войны, ни в последнее время в стенах Кремля не было наших агентов. Так что этот человек был очень и очень полезен. И решение ЦРУ о его эвакуации, принятое по той причине, что они не могут доверять президенту, выглядит крайне логично. Ведь Трамп выдал совершенно секретную информацию российскому послу и российскому министру иностранных дел во время встречи с ними в 2017 году. А затем взял и заявил: "Я в своём праве". Так что если он в своём праве, то почему он не может выдать русским и этого агента? На месте ЦРУ, если бы мне приходилось иметь дело с нашим президентом в Белом доме и учитывать его неспособность держать язык за зубами, я бы тоже эвакуировал этот источник", - рассуждает экс-агент ЦРУ Роберт Бэр.

Акцент очевиден: потерян очень важный, уникальный источник. И потерян он по вине Трампа, который своими неумелыми и неловкими действиями способен провалить чуть ли не всю агентурную сеть спецслужб США. Информационная пушка демократов - CNN - стреляет максимально прицельно.

Претензии к Трампу звучат смешно, ведь обычно американским президентам сообщают не имя агента, а лишь данные, которые он передает. Это подтверждают многие бывшие шпионы. Удивился и Сергей Лавров.

"Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это кстати, подтвердил присутствовавший на той встрече советник безопасности господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски в курсе, что тогда обсуждалось", - заявил Лавров.

Тем не менее, пресса даже называет имя злосчастного шпиона - якобы это Олег Смоленков. Бывший государственный советник третьего класса, пропавший вместе с семьей в Черногории во время отпуска в 2017 году. Сейчас он якобы живет близ Вашингтона под охраной правительства США. Корреспондент NBC News даже отправился к его дому, позвонил в дверь. Видеоподтверждения, как водится, нет. Предлагается поверить на слово.

"Минут через пять два молодых человека, явно американские агенты, примчались на внедорожнике и припарковались непосредственно у машины корреспондента. Они представились как "друзья этого русского" и были явно не довольны", - заявили в эфире канала.

В Кремле подтвердили: человек по имени Олег Смоленков действительно работал в администрации президента, но занимал незначительную должность и не имел доступа к высшему руководству. То есть все разговоры о ценности такого информатора, если он, конечно, был информатором, просто неуместны.

"Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction (в переводе с английского - криминальное чтиво)", - заявил Песков.

Расчет CNN, тем не менее, очевиден. "Криминальное чтиво" должно прийтись по душе, в первую очередь, американской аудитории. Изобличить Трампа. А заодно дать понять всему миру, что у США по-прежнему везде глаза и уши. Как и надлежит единственной и уникальной супердержаве, которую, во избежание проблем, надо беспрекословно слушаться.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".