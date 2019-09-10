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Главного русофила Болгарии обвинили в шпионаже

18:06
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Он якобы пытался изменить политику страны в пользу России

В Болгарии по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу России задержали сразу трёх человек. Это Николай Малинов - глава национального движения "Русофилы", которое выступает за дружественные отношения Софии и Москвы, и его заместитель Милен Чакыров. А также бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов.

Им всем вменяется то, что своей деятельностью они якобы пытались изменить геополитический курс страны. Статья предусматривает от пяти до 15 лет заключения. В домах задержанных прошли обыски, изъяты документы и компьютеры. Стоит отметить, что всё это совпало с открытием в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения страны от фашизма советскими солдатами. Мероприятие вызвало негативную реакцию у болгарских властей.

Ранее в МИД страны уже заявили, что считают сомнительным сам факт освобождения Восточной Европы Красной армией во Второй мировой войне.
 

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