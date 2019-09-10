Туристы поставили рекорд в аэропорту Симферополя

Авиагавань обслужила четыре миллиона пассажиров с начала года

Прибытие четырёхмиллионного пассажира отмечает международный аэропорт "Симферополь". Отсчёт вели с января. Тем самым человеком, которого ждала торжественная встреча, оказалась жительница Татарстана Елена Чугунова. Она приехала на отдых вместе с двухлетним сыном. Прилёт юбилейного путешественника ознаменовался небольшим рекордом. Он состоялся на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Это ещё одно следствие увеличения туристического потока на полуостров.

Елена Чугунова прилетела из Казани вместе с двухлетним сыном - и такой встречи точно не ожидала. Она стала четырехмиллионным пассажиром в этом году.​

"Каждый год к вам ездим теперь, нам очень нравится, полет прошёл так хорошо, ребёнок не капризничал - всё замечательно. А тут такой сюрприз на выходе!" – заявила она.

В аэропорту постоянно ведут статистику пассажиропотока и заранее могут спрогнозировать, на каком рейсе прилетит юбилейный гость. Точные данные по очередности покупки билетов предоставляет уже авиакомпания. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 2%. Только за три летних месяца аэропорт обслужил почти два миллиона 480 тысяч человек.​

"10 августа у нас был пик пассажиропотока. В этот день мы обслужили 34 тысячи пассажиров. Это стало рекордом за последние несколько лет. Мы обслуживали в пиковый период более 200 рейсов в сутки", - сказал директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь им. Айвазовского Игорь Лаптев.

Рекордный трафик сохраняется и в бархатном сезоне - 58 тысяч пассажиров только за прошлые выходные. Такими темпами, учитывая тех, кто прибыл на полуостров наземным транспортом, Крым в этом году посетит семь миллионов туристов. Всего за полтора года работы новый аэровокзальный комплекс стал региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сетью полетов: 19 авиакомпаний и полсотни направлений. При этом пока используется только одна взлетно-посадочная полоса из двух.

Полным ходом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая не используется вот уже почти двадцать лет. Ее удлинят на полкилометра, и уже в следующем году аэропорт сможет принимать пассажирские самолеты любого класса.

Современные средства посадки и светосигнальное оборудование высшей категории сделают полосу всепогодной. Командирам воздушных судов больше не придется уходить на запасные аэродромы в весенний и осенний "сезоны туманов".​ Увеличится и количество рейсов - одним из них, возможно, воспользуется и Елена Чугунова, ведь у неё теперь есть скидка на два перелета - это подарок от авиакомпании. А в аэропорту Симферополя у нее теперь статус VIP-клиента.

"Честно говоря, ничего подобного ещё не было ни разу! А по поводу сертификатов - на обратном пути воспользуемся VIP-залом, хоть посмотрим, что это такое", - отреагировала Чугунова.

А пока семья Чугуновых отправится на живописные пляжи в окрестностях Судака - искупаться в ещё тёплом море. Курортная атмосфера создана ещё в аэропорту Симферополя. Бушующая стихия - морская волна, застывшая в архитектурном облике аэровокзального комплекса, как бы провожает гостей к бескрайним лавандовым полям и танцующему фонтану.​

- Уже располагает, хочется освежиться в фонтанчике, понюхать лаванды и наслаждаться жизнью. - Лаванда - это умиротворение, ощущение спокойствия, родного дома, души, гармонии, семейного очага, уюта. А когда поворачиваешься - это волна эмоций и впечатлений.

Тем более что бархатный сезон подготовил для туристов не меньше впечатлений, чем летний. Отдых на любой вкус - от гастротуров до кинофестивалей.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.