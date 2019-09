Миддлтон вызвала приступ умиления у британцев своим танцем с детьми

Кейт Миддлтон вызвала очередной приступ умиления у подданных Ее Величества. Участие герцогини Кембриджской в ежегодном фестивале "Назад к природе" сделало традиционное мероприятие поистине запоминающимся событием, в один голос утверждает британская пресса.

Супруга принца Уильяма лично посадила голубой кедр на новом участке одного из любимых мест отдыха британцев - RHS Garden Wisley. Создатели нового парка приготовили сюрприз – "прыгающий лес" - где юные посетители смогут поскакать на батутах в окружении высоких деревьев. Особо подчеркивается, что над дизайном сада работала лично герцогиня Кембриджская.

"Фестиваль "Назад к природе" стал отличным финалом грандиозного проекта – и я счастлива, что тоже стала его частью", - призналась Кейт Миддлтон на церемонии открытия детских площадок. Герцогиня выразила надежду, что тысячи ребят смогут насладиться всеми чудесами прекрасного сада. Миддлтон пообщалась с детьми и порадовала собравшихся и репортеров веселым танцем с наследниками, пишет Daily Express.

