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Вскрылись шокирующие масштабы наркомании в украинской армии

17:42
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Сотни преступлений совершаются под воздействием наркотиков

Официальный отчет о масштабах наркомании в украинской армии появился в Сети. Документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По итогам анализа ясно, что счет преступлений, совершенных служащими ВСУ в состоянии наркотического опьянения, идет на сотни.
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В документе отмечается, что в 2014 году правонарушений, совершенных под воздействием запрещенных веществ, было всего девять. К 2017 году это число возросло до 181, а в 2018-м таких преступлений было зафиксировано 175. При этом половина из них -  в районе проведения так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.

Депутат Верховной рады V и VI созывов отмечает, что власти в Киеве пытаются скрыть шокирующие масштабы наркомании среди украинских военнослужащих. Однако документы проливают свет на истинное положение дел. По словам экс-депутата, все свидетельствует о том, что в армию, которая воюет против мирного населения Донбасса, набирают наркоманов - ведь нормальные люди не будут убивать своих братьев. Журавко призывает украинцев не идти в армию – иначе, считает он, есть шанс пристраститься к наркотикам.

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