Путин уволил заместителя Лаврова

Дипломат работал и на украинском направлении

Владимир Путин уволил Григория Карасина с должности заместителя министра иностранных дел. Президент России подписал указ об отставке высокопоставленного дипломата, который в МИДе с 2005 года отвечал за работу со странами СНГ – в том числе с Украиной.

Другим указом Владимир Путин назначил на пост статс-секретаря - замглавы МИД России Евгения Иванова. Он занимал должность заместителя министра иностранных дел с 2017 года. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Григорий Карасин на дипломатической работе с 1972 года. Занимал должности в центральном аппарате МИДа, а также в Сенегале, Австралии и Великобритании. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского и Дружбы. 23 августа Григорию Карасину исполнилось 70 лет – а, согласно закону "О государственной службе", это предельный возраст для сотрудника.