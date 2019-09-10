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Российские следователи попали под санкции США из-за сектантов

18:39
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Госдеп считает, что в СК "нарушили права человека"

"Нарушения прав человека" в далеком Сургуте не укрылись от зоркого взора госдепартамента США. Вашингтон ввел санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета российского города. Теперь Владимир Ермолаев и Степан Ткач, а также все их родственники лишены права ступить на американскую землю.
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Как сказано в заявлении госдепа, руководитель и старший следователь СК в Сургуте обвиняются в коррупции и нарушении прав человека. Основание для такого обвинения - федеральный закон США об ассигнованиях.

В Вашингтоне считают, что Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семерых задержанных представителей запрещенной в России организации - секты "Свидетелей Иеговы".  Адептов секты задержали в Сургуте еще в феврале. Тогда же на сайте запрещенной организации появились сообщения о примененных к задержанным пытках – их, якобы, душили до потери сознания, обливали водой и били током.

Информация вызвала общественный резонанс, так что было решено провести проверку этой информации. Месяц спустя было заявлено, что факты не подтвердились, уголовное дело заведено не было, напоминает РИА Новости.

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