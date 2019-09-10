Зеленский разогнал украинский Центризбирком

Лидер Незалежной продолжает реформы

Владимир Зеленский решил распустить ЦИК. Представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Верховную раду.

"Такое представление поступило в Верховную раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - сообщили в пресс-службе украинского парламента.

В соответствии с украинским законодательством, Центральная избирательная комиссия может быть досрочно распущена парламентом на основании "мотивированного представления президента страны". Чем именно Зеленский мотивировал свой шаг – не сообщается. Чтобы утвердить решение украинского лидера, требуются голоса не менее 300 депутатов. У пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте – конституционное большинство, передает РИА Новости.