ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский разогнал украинский Центризбирком

19:11
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Лидер Незалежной продолжает реформы

Владимир Зеленский решил распустить ЦИК. Представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в Верховную раду.
Зеленский собирает чемоданы в США

"Такое представление поступило в Верховную раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - сообщили в пресс-службе украинского парламента.

В соответствии с украинским законодательством, Центральная избирательная комиссия может быть досрочно распущена парламентом на основании "мотивированного представления президента страны". Чем именно Зеленский мотивировал свой шаг – не сообщается. Чтобы утвердить решение украинского лидера, требуются голоса не менее 300 депутатов. У пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте – конституционное большинство, передает РИА Новости.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ЦИК Украины
ЦИК Украины
ЦИК Украины
ЦИК Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.