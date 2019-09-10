Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Американский лидер не согласен с ним по многим вопросам

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер написал в твитере.

Заявление об увольнении Трамп потребовал у Болтона накануне вечером. Он отметил в своем сообщении в соцсети, что не согласен с советником по многим вопросам, как, впрочем, и многие другие в администрации президента.

Как пишет Газета.ру, Трамп поблагодарил Болтона за проделанную работу и попрощался с ним. Президент США пообещал объявить имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Ранее Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить 250 миллионов долларов.

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