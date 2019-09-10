Уморили голодом: следователи проверяют обстоятельства смерти Элины Быстрицкой

С заявлением обратились друзья звезды "Тихого Дона"

Элину Быстрицкую морили голодом. Так считают друзья актрисы, которая скончалась 29 апреля. Они подозревают родственников звезды "Тихого Дона" в "целенаправленном доведении" артистки "до крайней степени истощения".

Следственный комитет уже начал доследственную проверку обстоятельств смерти актрисы. Подозрения основаны на том, что в последние месяцы жизни Элины Быстрицкой родственники актрисы ограничили круг ее общения, сменили сиделку и даже не допускали к ней врачей.

Элина Быстрицкая с 1958 года служила в Малом театре. А в 1978 году получила звание народной артистки СССР. Известность актрисе принесли такие фильмы, как "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Добровольцы" Юрия Егорова и "Неоконченная повесть" Фридриха Эрмлера.

В последние дни жизни за артисткой ухаживала ее сестра Софья Шегельман, которая постоянно проживает в Израиле. Она добивалась того, чтобы помощница Быстрицкой Ксения Рубцова не получила ничего из многомиллионного наследства советской актрисы. В июне Рубцова в эфире Первого канала обвинила Шегельман в том, что та до смерти заморила голодом звезду "Тихого Дона" - на момент смерти Быстрицкая весила всего 38 килограммов, напоминает Teleprogramma.pro.