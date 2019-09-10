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Барби против Киева: украинскую компанию засудят за кражу куклы

20:00
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Компания из Незалежной потеряет десятки тысяч гривен

Суд Киева открыл производство по делу о краже куклы. Иск поступил от мирового производителя популярной игрушки Барби, компании "Маттел Инк". Истец требует, чтобы суд запретил производство и продажу украинской куклы Аси.
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Ответчик - украинское ООО "Паритет-Тойс", которое производит куклу Асю. В "Маттел Инк" считают, что предприимчивые граждане Незалежной нарушили их авторские права, импортируя и продавая куклы. "Родитель" Барби просит суд не только выдать постановление о запрете на распространение "образцов скульптуры куклы", но и взыскать с украинской компании более 20 тысяч гривен.

Подготовительное заседание суда назначено на 17 сентября. Ответчик должен предоставить отчет о поставках Аси и ее реализации на Украине с 2016 года, сообщают "Вести".

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