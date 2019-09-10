В России продолжается конкурс грантов на соцпроекты "Молоды душой"

Организаторы напомнили, что он продлится до 1 октября

В России до 1 октября можно принять участие во Всероссийском грантовом конкурсе поддержки социальных проектов "Молоды душой", который проводится в рамках форума добровольцев-наставников "серебряных волонтеров".

Как сообщили ТВЦ.RU организаторы конкурса, его цель – поддержка и развитие добровольчества через повышение у людей старшего возраста интереса к волонтерству и вовлечение их в социально-значимые инициативы.

Определение победителей и торжественное награждение состоится в Москве в рамках форума в период с 1 по 4 октября 2019 года.

Конкурс организовали Ассоциация волонтерских центров и благотворительный фонд "Память поколений.